Bari, addio mercati serali: gli ambulanti ci ripensano

BARI - I mercati serali non vedranno l’anguria di ferragosto. Nonostante il successone dell’iniziativa, l’amministrazione comunale e le principali sigle sindacali del commercio ambulante hanno deciso di interrompere la sperimentazione. L’accordo per lo stop è maturato nel corso di un incontro a Palazzo di città.

Ieri, così, l’ultima apertura vespertina in via Portoghese, allo Stadio del Nuoto. «Sono molto dispiaciuta – commenta a riguardo l’assessora allo sviluppo economico, Carla Palone - ma non sarebbe stato giusto prendere una decisione dall’alto, senza ascoltare e tenere in considerazione le necessità e le esigenze degli operatori. Nessuna forzatura, dunque. Chiudiamo a luglio».

L’idea di spostare alla sera le bancarelle di merci varie dei mercati rionali è stata sperimentata già la scorsa estate e ha fatto registrare, fin da subito, alti picchi di gradimento: meno caldo, orari più comodi per chi lavora, un’occasione in più per fare shopping e vivere in modo diverso la città. «Ai baresi i mercati serali sono piaciuti subito - aggiunge Palone - Abbiamo avuto un riscontro più che positivo da parte degli acquirenti, un flusso di gente ben al di là delle aspettative. Per la nostra giunta, poi, era un’ulteriore declinazione del tema “riprendiamoci le piazze”: più sicurezza, più socialità, più occasioni di incontro e di scambio anche per gli altri operatori commerciali dei quartieri, non solo per gli ambulanti».

La sperimentazione dello scorso anno prevedeva due mercati serali a settimana fino a fine agosto, il lunedì e il giovedì, divenuti poi cinque quest’anno. «Ci è stato chiesto di allargare la sperimentazione anche ad altri Municipi e così abbiamo programmato mercati serali dal lunedì al venerdì, da San Pasquale a Santo Spirito. Da parte dell’amministrazione - chiarisce l’assessora Palone - è stato un investimento non da poco, visto che abbiamo dovuto rivedere turni e orari di servizio per i vigili urbani e per il personale dell’Amiu. Ma potevamo farlo e l’abbiamo fatto».

Un primo accordo di massima con gli operatori commerciali prevedeva l’avvio il 19 luglio per continuare almeno fino a metà agosto. «Gli ambulanti si sono dimostrati da subito favorevoli, hanno avuto anche un buon riscontro economico e ci hanno detto che di sera si lavora di più, e meglio. La formula, insomma, funziona».

Allora perchè questo stop? «Una parte degli ambulanti, a cui poi si è adeguata anche la maggioranza, ci ha detto che ci sono difficoltà organizzative nella gestione dei mercati serali e preferisce tornare alla mattina. Io penso sia anche un fattore culturale, perché spesso la novità spaventa».

Finisce allora tutto qui? «Assolutamente no. Abbiamo già preso accordi per pianificare, da ottobre, un nuovo calendario di aperture serali».