Comincia il vero esodo: la ss16 intasata verso sud

BARI - Agenti della polizia locale hanno distribuito ieri sulle principali spiagge cittadine 2.500 volantini informativi ed altrettanti adesivi nell’ambito della campagna di sicurezza stradale «vacanze coi fiocchi». Velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato rispetto della distanza di sicurezza, sono questi i tre fattori che, da soli, causano oltre la metà degli incidenti stradali e che sono nel mirino di «Vacanze coi fiocchi 2018».

«Sicurezza: non lasciarla a metà» è lo slogan della campagna che riporta l’attenzione sul peso dei comportamenti di tutti, sottolineato ancora una volta dai tanti aderenti all’iniziativa di sensibilizzazione in tutta Italia, tra amministrazioni locali, autostrade, associazioni e media. L’obiettivo è quello di influire positivamente sulle abitudini di guida, esortando gli automobilisti ad assumere comportamenti prudenti e rispettosi del codice della strada.

«Vacanze coi fiocchi» parla per immagini, rendendo visibile e tangibile il pericolo della distrazione e informando sulle norme del

Codice della Strada. Il pieghevole distribuito, è in italiano e in inglese, per non dimenticare i tanti turisti stranieri. Nel nostro territorio la distribuzione è iniziata ieri mattina, in concomitanza con il primo grande esodo estivo che ha visto letteralmente intasata la carreggiata della statale 16 verso sud. I mesi estivi, a partire da luglio, sono ancora quelli in cui si registra il più alto numero di incidenti sulle strade in relazione al fatto che in questo periodo più spesso ci si mette alla guida per raggiungere le mete delle vacanze. La campagna si svilupperà per tutto il periodo estivo fino a settembre.