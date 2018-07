Lungomare chiuso alle auto per la grande festa di «Battiti»

BARI - Attese migliaia di persone questa sera al molo San Nicola (e nell’ampissimo perimetro urbano tra il lungomare e il Murattiano) per il gran finale del Radionorba Battiti live 2018. Per consentire che sia davvero una festa per tutti, l’amministrazione comunale ha allestito un piano per la mobilità, in modo da evitare problemi di ordine pubblico e disagi ai residenti. Dunque attenzione: dalle 9 di questa mattina il lungomare di Crollalanza rimarrà chiuso al traffico mentre i park&ride rimarranno aperti fino a notte fonda. Sul palco di Battiti, a fare gli onori di casa, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Decine gli ospiti, da Mihail, uno dei fenomeni dell’estate 2018, ad Elodie e Michele Bravi, dai Kolors a Francesca Michielin, dalle Vibrazioni ai Negrita.



I divieti Qui di seguito le limitazioni al traffico e alla sosta che interesseranno il molo San Nicola e il Lungomare di Crollalanza dal teatro Margherita a Piazza Diaz.

Dalle 5 alla mezzanotte di oggi, divieto di sosta e zona rimozione sulle seguenti strade e piazze: lungomare Araldo di Crollalanza nel tratto compreso tra largo Adua (lato prolungamento via Abbrescia) e piazzale IV Novembre, via Fiorese, via Quarnaro.

Dalle 14 a mezzanotte, divieto di sosta - zona rimozione in corso Cavour, area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante.

Dalle 9 a mezzanotte, divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: lungomare Di Crollalanza, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e piazza Diaz, piazza Diaz, tratti terminali delle traverse che adducono alla piazza Diaz (via Goffredo Di Crollalanza, tratto compreso tra via Imbriani e lungomare di Crollalanza ed il tratto di strada di collegamento tra largo Giannella e lungomare Di Crollalanza), largo Giordano Bruno (tratto prolungamento di via XXIV Maggio).

Dalle 14 a mezzanotte, è consentita la sosta per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno di riconoscimento, sull’area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante (di fronte Hotel Oriente). Tali divieti non valgono ovviamente per i mezzi utilizzati dall’organizzazione, quelli adibiti al soccorso e della Forza Pubblica. Le occupazioni stradali comprese nell’area dell’evento sono sospese con provvedimento del Municipio I.

Gli autobus Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, l’Amtab ha disposto una serie di variazioni alle linee urbane e per le aree di sosta: dalle 9 fino a fine servizio, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42 effettueranno le seguenti variazioni di percorso: linea 2 in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a destra per il lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/ in direzione via Conenna: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 10 in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12 in direzione Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Prospero petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;

linea 42 in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a sinistra per Via Giandomenico Petroni, piazza Carabellese, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele con ripresa del percorso ordinario.

PARK & RIDE Per consentire a quante più persone di muoversi senza problemi, è stato attivato anche un servizio straordinario di Park & Ride fruibile con la consueta formula 1 euro + 0,30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Questi gli orari di apertura delle aree di sosta:

Largo 2 Giugno. dalle 17:45 all’una; Pane e Pomodoro, dalle 7 all’una; Vittorio Veneto (lato terra) sempre aperto.

La navetta AB è soppressa da inizio a fine servizio, mentre le navette A, B e C effettueranno la prima partenza alle 18 e l’ultima alle 2. 30

Navetta A, in partenza dall’area di sosta FBN/Quasimodo, e la navetta C, in partenza dall’area di sosta Largo 2 Giugno, effettueranno il percorso ordinario;

Navetta B, in partenza da piazza Massari, cambia percorso: in corso Vittorio Emanuele II i bus svolteranno a destra per Corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, piazza Carabellese, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari.

Informazioni possono essere richieste al numero verde 800 450444 e sono disponibili sul sito aziendale www.amtab.it.