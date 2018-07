Schianto sulla strada per Matera: morti marito e moglie di Gravina

GRAVINA - Marito e moglie hanno perso la vita venerdì era , poco prima delle 20, in un incidente sulla strada provinciale 53 che porta a Matera. Lui, Giuseppe (Peppino) Urgo aveva 69 anni, la moglie Rosa (Rosetta) Elia, 66, entrambi risiedevano a Gravina e insieme si stavano dirigendo verso Matera. Per ragioni ancora in corso di accertamento l’auto sulla quale viaggiavano, una Mercedes Classe A, giunta in prossimità dello svincolo per Picciano, si è scontrata frontalmente con una automobile pick up, che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Alla guida del veicolo cassonato, del tipo utilizzato per piccoli trasporti di merci, vi era un uomo di 31 anni, di Genzano, diretto a Gravina. Dalla posizione dei due mezzi, rilevata dopo l’incidente, i soccorritori hanno potuto dedurre che che l’impatto è avvenuta sulla corsia che porta a Matera.

L’impatto è stato molto violento al punto da ridurre la parte anteriore della Mercedes ad un ammasso informe di rottami. Per i due occupanti, purtroppo non c’è stato scampo. A quanto pare la prima a giungere sul posto è stata una autolettiga del 118 di Gravina. I soccorritori non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso dei due coniugi. Una seconda ambulanza è arrivata da Matera. Il conducente del pick up è stato trasportato d’urgenza all’ospedale della Murgia. Pesante il trauma subito dall’uomo agli arti inferiori. Non corre pericolo di vita. Sul posto, insieme ai sanitari sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Per regolare i problemi di viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Gravina.

La responsabilità di eseguire i rilievi è stata assunta dai carabinieri ai quali spetterà poi il compito di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. La pioggia, caduta copiosa nelle ore precedenti, ha reso l’asfalto viscido. Potrebbe essere stata questa una delle cause della disgrazia . Su quella provinciale, piena di curve, non si tratta del primo incidente causato dalla pioggia e dalle condizioni del fondo stradale. Lo scorso 5 luglio, proprio in quella zona, quasi alle porte di Picciano, si è verificato un altro grave incidente che ha coinvolto una Fiat Tipo e un autocarro Iveco Daily adibito al trasporto di animali ma per fortuna vuoto al momento dello scontro. Feriti i conducenti dei due mezzi, trasferiti d’urgenza all’ospedale di Matera. Mobilitati per i soccorsi i Vigili del fuoco, due ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Locale e una pattuglia della Polizia di Stato. Alle condizioni del manto stradale deve aggiungersi il problema della carenza della segnaletica verticale, orizzontale e luminosa.