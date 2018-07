Palagiustizia Bari, allestito cantiere per lo sgombero

BARI - È stata delimitata con una struttura di protezione in metallo l’area che sarà utilizzata per il trasloco dal Palagiustizia di via Nazariantz a Bari. Nel cortile esterno dell’immobile, dichiarato inagibile per rischio crollo e prossimo allo sgombero totale, è stato allestito un piccolo cantiere dove saranno posizionate le strutture di puntellamento di parte della facciata. Da quelle finestre saranno portati fuori i fascicoli e i carichi pesanti che attualmente occupano i piani superiori del palazzo con lo scopo di alleggerire i solai, così come previsto dall’ordinanza di sgombero del Comune.