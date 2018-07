Da domani VII summer School dei giovani amministratori

ROMA - Una full immersion di cinque giorni che coinvolgerà una quarantina di giovani amministratori locali provenienti da ogni parte d’Itali: è la Summer School del Forsam, la scuola di alta formazione per giovani amministratori dell’Anci, che dal 26 al 30 luglio si svolgerà a Conversano, in provincia di Bari. All’iniziativa sarà presente il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, che venerdì 27 si confronterà coi giovani amministratori in un incontro a Mola di Bari.

La Summer School coinvolgerà anche altri Comuni del sud est barese, che ospiteranno gli approfondimenti su vari temi, tra cui la finanza locale, il diritto amministrativo ma anche un approfondimento su cultura e territorio e sul decision making.

Alle giornate di studio interverranno, tra gli altri, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vice presidente vicario di Anci; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vice presidente Anci; Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo e coordinatore nazionale Anci Giovani, Enrico Stefàno, consigliere comunale di Roma e presidente della commissione Servizi pubblici locali Anci.

Il corso introduce la settima edizione del ForsAM, la principale scuola di formazione Anci, che si snoderà in un percorso di 300 ore da settembre prossimo fino a marzo 2019. ForsAM ha sinora contribuito alla formazione di circa 260 giovani amministratori, che diventano oltre 3000 se si considera il complesso delle attività formative dell’Associazione dirette agli 'under 35'.

«Siamo lieti di ospitare in Puglia la VII edizione della Summer School 2018 - dichiara il presidente Anci Puglia Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare - una iniziativa importante per la qualità della formazione, ma soprattutto una scelta strategica precisa dell’Anci nazionale, che punta sui giovani amministratori come protagonisti del rilancio economico e sociale dei territori».