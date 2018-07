«Ti battezzo Conversano»: figli di emigrati in Canada chiamano il primogenito con il nome del paese di origine

CONVERSANO – Vive in Canada, a Toronto. Ha 14 anni ed il suo nome è Conversano. Sì, Conversano Savino, classe 2003, cui i genitori, legatissimi alla loro terra di origine, hanno imposto come nome di battesimo quello della città da cui i nonni sono emigrati. Sono i coniugi Nick Savino, insegnante di quarantotto anni, e Karen Iynne Bradley, inglese, impiegata di quarantacinque anni in una compagnia aerea canadese. «Per l’amore che portiamo verso la città dei nostri genitori – raccontano Nick e Karen, in Puglia per una breve vacanza - abbiamo deciso di dare a nostro figlio il nome Conversano». Una decisione che si è meritata anche un riconoscimento importante: la consegna di una onorificenza da parte del sindaco della città Pasquale Loiacono.

«E’ una storia fantastica – spiega il primo cittadino, che ha accolto la famigliola a palazzo di città insieme all’assessore alla Cultura Francesco Magistà – segno tangibile di una comunità, quella dei conversanesi all’estero, che sente forte il legame con la terra di origine». Emozionato il giovane Conversano per la festa a sorpresa organizzata dalla civica amministrazione e dai parenti residenti in città e per la targa consegnatagli che riporta il seguente, testuale messaggio: «Con riconoscenza e gratitudine per la famiglia di Savino Conversano, per il forte attaccamento alla tradizione e al nome della nostra città».

«Ringrazio il signor sindaco – ha detto il ragazzo in inglese – per questo importante riconoscimento. E’ stato bello partecipare a questa festa e scoprire i luoghi dai quali sono partiti i miei nonni: Conversano della quale porto il nome con orgoglio è una città fantastica, ricca di storia, silenziosa, tranquilla. Ci tornerò sicuramente per migliorare il mio italiano».

Quella dei Savino è una comune storia di emigrazione. I genitori di Nick, Angelo Savino e Giustina Roscino si trasferirono nel Nord America cinquant’anni fa. Da allora, il loro legame con la Puglia e la città d’origine, non si è mai affievolito, anzi si è ora rafforzato con la terza generazione di questa famiglia e il giovane «Versano», così lo chiamano a Toronto, che con orgoglio esibisce il suo nome legato alla città dei nonni.

Curiosità. Col 14enne italo-canadese è la prima volta che Conversano comparirebbe come nome di battesimo negli elenchi anagrafici di un municipio. E’ certa, invece, la presenza del cognome. Il più noto è senza dubbio il pittore Romano Conversano (1920-2010), in passato assiduo frequentatore della città d’arte pugliese. Porta il cognome Conversano, anche il noto Gianni: classe 1979, di Lecce, tronista di «Uomini e donne».