Bari, bivacchi in piazza Umberto, la fotodenuncia dei residenti: «Vastasi»

BARI - Bottiglie, lattine e cartacce, accatastate e abbandonate proprio al centro dell'area giochi di piazza Umberto, a due passi da una giostrina. Sono i risultati dei bivacchi serali nel centro di Bari. La foto della "vergogna" è stata postata sulla pagina Facebook del comitato di piazza Umberto, seguita da un accorato appello dei residenti: «Ieri hanno bevuto e bivaccato, non si tratta di poveracci ma di veri vastasi che non hanno alcun rispetto per il bene pubblico. Per fortuna che l'Amiu, questa mattina, ha provveduto a pulire». «Più volte - commentano ancora dal comitato - abbiamo chiesto alle autorità di far girare in lungo e in largo la polizia, lo hanno fatto per poco, ma poi è tornato come prima. Il problema è che la polizia, esercito e carabinieri non possono intervenire sul bivacco, ma solo i vigili urbani che, pur essendo gli unici autorizzati, non agiscono contro chi sporca».