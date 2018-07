San Girolamo, storia di un quartiere illegale

di Valentino Sgaramella

In una traversa del lungomare, via Domenico Cimarosa, parcheggiare è un terno al lotto. Molti posti auto sono perennemente occupati da sedioline di legno, messe lì da chi sa che una volta a casa, non dovrà perdere molto tempo a sistemare l’auto. «Non mi andava questa situazione, un sopruso vero. Così un giorno spostai le sedie e parcheggiai. Risultato? Lo specchietto retrovisore divelto». Inutile dire che questo «povero» residente di San Girolamo non ha nessuna intenzione di mettere il suo nome sul giornale. Racconta di altra gente che ha provato a ribellarsi alla «dittatura delle sedioline» e che pure si è ritrovata con qualche gomma forata o col parabrezza danneggiato.

Il tema del «controllo del territorio» si riaccende nel quartiere a nord di Bari, una zona che in pochi decenni ha visto completamente stravolto il suo volto urbanistico ma non alcuni dei suoi mali endemici: la malavita, prima di altri.

Gli episodi sono molteplici, qualcuno più grave, qualcuno meno. Sopraffazione, sprezzo delle regole, vandalismi, tutte facce di un unico sentimento: da una parte chi si sente padrone del territorio, dall’altra chi subisce. Lo stesso Antonio Decaro, nei giorni scorsi, ha denunciato i danni provocati da sconosciuti sul lungomare IX Maggio. C’è d’altronde un video girato con un telefonino che mostra due giovani intenti a danneggiare il tratto di strada in fase di rifacimento nell’ambito della più grande opera del lungomare. Lungomare dove in questo periodo è facile vedere una delle icone di una certa Bari: le fornacelle. Abusive? Autorizzate? Di fatto stanno lì, l’unico pezzo di città dove le nuove regole della convivenza civile non sembrano aver attecchito.

Qualcuno dei non residenti, invece sembra aver voglia di denunciare. «Andrò dai carabinieri perché in due mesi hanno rotto per due volte un parabrezza prima e il vetro laterale di un’auto». Sempre la solita storia delle sedie dalle parti di via Cimarosa. «Se osi spostarle per parcheggiare l’auto, perché non c’è altro posto, al tuo ritorno trovi questa sorpresa. Abbiamo la necessità di parcheggiare l’auto perché lavoriamo». I residenti da tempo evitano contrasti, problema diverso per chi qui viene a lavorare o per i clienti della vicina pescheria. Tutti ipotizzano che con un presidio fisso delle forze di polizia le cose potrebbero migliorare. Ottimismo.

Il dipendente di una coop: «Succede che una minoranza di famiglie che abitano proprio a ridosso del nuovo lungomare pensano di tenere sotto scacco l’intero quartiere». Le «famiglie», atavico problema di Bari. A San Girolamo ci sono alcuni noti nuclei nel recinto delle case popolari, altri sparpagliati nelle vecchie casette interne, quelle con il patio e le stanze segrete.