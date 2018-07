Scontro frontale sulla Bitonto-Modugno: muore 36enne

BITONTO - E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Sp 231 in agro di Bitonto. Per cause da accertare, sono entrate in collisione una Mercedes Classe A e una Fiat Punto. Nell'impatto ha perso la vita uno degli occupanti della Punto, un uomo di 36 anni. Feriti anche i due occupanti dell'altro mezzo, un uomo e una donna di 48 e 51 anni, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Indagano i carabinieri.