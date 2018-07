Palagiustizia Bari, convocati a Roma magistrati e avvocati

BARI - I vertici degli uffici giudiziari baresi e dell’avvocatura sono stati convocati per mercoledì prossimo a Roma nella sede del Ministero della Giustizia per un incontro sulla questione dell’edilizia giudiziaria barese dopo la dichiarazione di inagibilità degli uffici penali di via Nazariantz e conseguente ordinanza di sgombero entro il 31 agosto. La riunione, a quanto si apprende, è fissata alle 10.30 e nell’oggetto della convocazione si fa riferimento a "indicazioni logistico-operative sui palazzi di giustizia di Bari».

A seguito di tale convocazione in via Arenula, è stata annullata la riunione della Conferenza permanente prevista per questa mattina. I capi degli uffici giudiziari di Bari sono al lavoro da settimane per organizzare il trasloco da via Nazariantz verso un immobile in via Brigata Regina, non lontano dall’attuale sede della Procura, e verso l’ex sezione distaccata di Modugno. Sono ancora in attesa, invece, di conoscere tempi e modalità di utilizzo dell’immobile in via Oberdan, ex sede Inpdap, individuato a seguito della ricerca di mercato fatta dal Ministero e sul quale potrebbero arrivare informazioni dalla riunione di mercoledì.(