BARI - Oggi la Figc ha conferito il titolo della squadra di calcio alla città di Bari. Lo riferisce in una nota il sindaco Antonio Decaro che annuncia l’intenzione di pubblicare nelle prossime ore un avviso per una manifestazione di interesse «che nel giro di pochi giorni ci consenta di verificare ciò che i proponenti interessati alla squadra di calcio sono nelle condizioni di mettere nero su bianco».

Decaro spiega anche che nella comunicazione della Figc sono indicate le procedure per l’iscrizione al prossimo campionato della squadra di calcio, in considerazione della mancata iscrizione al campionato di serie B della FC Bari 1908.

«La Società sportiva candidata per la partecipazione al prossimo campionato di serie D - evidenzia la Figc - dovrà presentare: richiesta di ammissione al campionato con l'indicazione dei soci; se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla Figc; business plan attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al campionato di serie D e un piano triennale delle attività; dichiarazione di impegno a osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al campionato nonché a versare assegno di 150.000 euro a titolo di contributo».

«È mia intenzione - annuncia Decaro - pubblicare nelle prossime ore una manifestazione di interesse che nel giro di pochi giorni ci consenta di verificare ciò che i proponenti interessati alla squadra di calcio sono nelle condizioni di mettere nero su bianco».

«Questo passaggio - sottolinea il primo cittadino - è indispensabile per definire l’attendibilità dei progetti in campo». «Abbiamo necessità di chiudere questa fase in tempi stretti - conclude - anche prima del termine indicato dalla Federazione per permettere il completamento delle procedure e per la formazione di una squadra competitiva».