BARI - Incidente mortale nella notte in provincia di Bari, sulla strada Turi-Putignano, nei pressi delle cantine Coppi. Per cause ancora da accertare, il conducente, di cui non è stata diffusa l’identità, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo contro un muretto a secco. Illeso il passeggero. Per il conducente dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti il vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Indagano i carabinieri.