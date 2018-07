Bari, incendio in appartamento:in salvo una donna sul balcone

Momenti di panico questa mattina al rione Japigia di Bari per un incendio divampato all’interno di un appartamento al settimo piano di uno stabile in via Gentile 55. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono diffuse all’interno dell’appartamento dove in quel momento c’era una donna. È stato dato l’allarme e sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie della Polizia locale nonché squadre dei vigili del fuoco. La donna, in preda al panico, ha cercato rifugio sul balcone: qui è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti con un’autoscala. Solo paura e nessun ferito. Sono in corso verifiche per accertare la staticità dell’immobile.