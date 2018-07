Crac Ferrovie Sud Est: Emiliano richiederà la parte civile al dibattimento

BARI - La Regione Puglia ripresenterà alla prima udienza del dibattimento per il crac delle Ferrovie Sud Est la richiesta di costituzione di parte civile, rigettata ieri dal gup del tribunale di Bari.

«La Regione Puglia - spiega il governatore Michele Emiliano - preso atto della ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare, in quella fase, non ha ammesso la costituzione di parte civile dell’ente per ragioni esclusivamente di merito e non formali, basate sulla mancata corresponsione effettiva dei finanziamenti, nel pieno rispetto della decisione e delle regole processuali, si ripropone di reiterare la richiesta di costituzione di parte civile dinanzi al giudice del dibattimento». «Valorizzando a tal fine - dice - la indicazione esplicitamente contenuta nel capo due delle imputazioni, secondo cui l’ente stesso ha corrisposto 67 milioni del patrimonio dissipato dagli imputati. E ciò anche in ragione del fatto che lo stesso pubblico ministero, nella sua richiesta di rinvio a giudizio, ha indicato proprio la Regione Puglia fra le parti offese dai reati».