Bari, Decaro: «In arrivo in città 25 bus nuovi»

BARI - Il Comune di Bari ha presentato istanza al bando regionale per ottenere un finanziamento utile all’acquisto di altri 25 bus (dopo i 60 già acquistati) per il trasporto urbano cittadino. Ne dà notizia il Comune di Bari rilevando che la «domanda di trasporto collettivo della città di Bari» è «in continua crescita, con un’utenza trasportata nel 2017 di circa 25 milioni di passeggeri». Il Comune ha anche chiesto alla Città Metropolitana, in sede di definizione del piano d’ambito, di prevedere un aumento della percorrenza chilometrica in modo da aumentare il numero delle corse e, conseguentemente, ridurre i tempi di attesa dei cittadini alle fermate.

«L'arrivo di ulteriori 25 autobus, in aggiunta a quelli che già sono arrivati in questi mesi, ci permetterà di rottamare quasi definitivamente tutti gli autobus vecchi e rinnovare oltre la metà del parco mezzi dell’Amtab - spiega il sindaco Antonio Decaro - mettendo in circolazione oltre 80 autobus nuovi. A questo dovremo sicuramente aggiungere la richiesta di finanziamento per maggiori chilometri, in modo da aumentare le corse e, su alcune linee, allungare le percorrenze in modo da servire meglio soprattutto i quartieri periferici e le linee del trasporto scolastico che assicurano agli studenti di tutta la città di frequentare allo stesso modo tutte le scuole».

Negli ultimi anni - conclude il sindaco - «abbiamo fatto dei passi avanti, oggi i cittadini che hanno superato i 65 anni e che hanno l’abbonamento gratuito si spostano quasi esclusivamente con i mezzi pubblici, molte più persone pagano il biglietto e si sono drasticamente ridotti gli atti di vandalismo sui mezzi. Tutti questi fattori ci inducono a pensare che, offrendo un servizio di qualità, i cittadini diventano più consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri».