Arriva da Parigi la nuova torre

BARI - È alta 75 metri e arriva da Parigi. È la torre panoramica che prende forma in queste ore in largo Giannella. Dopo il successo della ruota, l’amministrazione ha scelto una nuova attrazione. La torre dovrebbe entrare in funzione per fine mese, per l’intero periodo estivo, ma più di qualcuno scommette che farà compagnia ai baresi anche per la festa di S. Nicola e dunque per Natale.