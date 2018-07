Nuova sede del consiglio regionale il M5S si rivolge alla Corte dei conti

di Michele De Feudis

BARI - «Presenteremo un esposto alla Corte dei Conti, all’Anac e alla Procura»: Antonella Laricchia, portavoce del M5S in consiglio regionale, vuole andare a fondo nelle verifica dei conti e delle spese per la costruzione della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia in Via Gentile. I grillini ieri hanno presentato un dossier di cinquanta pagine con tutte le criticità e le spese contestate nella realizzazione e hanno annunciato la presentazione di una azione urgente sulle parcelle dei progettisti, «lievitate da tre fino a 12 milioni di euro, affinché si interrompano i pagamenti e si recuperino le somme non dovute».

«Quello che sta accadendo dal 2003 ad oggi sulla nuova sede del Consiglio è un gigantesco scandalo da manuale nella realizzazione di un'opera pubblica che dovrebbe essere l'icona più prestigiosa della politica pugliese. Una storia che dura da oltre 15 anni e che, ad oggi, costa ai pugliesi oltre 90 milioni di euro»: così hanno esordito i consiglieri M5S Puglia Laricchia, Grazia Di Bari e Gianluca Bozzetti.

I grillini hanno verificato gli effetti delle «cinque varianti in corso d'opera intervenute dal 2012 ad oggi, che hanno fatto lievitare l'importo complessivo dei lavori di ulteriori 27.668.000 euro, arrivando ora a circa 95 milioni, quasi il triplo rispetto ai 39,5 milioni del 2003».

Il documento presentato è, ha spiegato la Laricchia, il risultato di una «indagine» realizzata con la consulenza gratuita di esperti del settore costruzioni e illuminazioni, che hanno potuto approfondire una mole di carte richieste dalla stessa consigliera alla direzione Lavori pubblici della Regione in ben otto trance dal settembre 2017 ad oggi, partendo dal presupposto che i lavori la cui progettazione fu aggiudicata addirittura nel 2013 (ad oggi non è nota ancora una data certa di consegna). Se le responsabilità politiche per i pentastellati sono da ascrivere al centrodestra che diede avvio al progetto e alle forze di centrosinistra che governano la Regione dal 2005, sulle varianti invece si chiede la massima trasparenza, dal momento che «si arriva ad un costo effettivo dell’opera per le casse regionali di 87 milioni di euro». Tra le varianti progettuali sviscerate nella relazione, è emersa quella con cui la Regione Puglia avrebbe autorizzato la sostituzione di lampade-plafoniere al neon con quelle a led, «scegliendo un prodotto dal prezzo unitario di 637 euro, che ha fatto crescere la spesa complessiva da 199 mila euro a un milione e 42mila euro». La Laricchia ha ricordato tra le criticità «l’ottimizzazione delle scelte progettuali e una maggiore definizione degli impianti, specie di quelli elettrici», l’adeguamento ad un decreto ministeriale sulla prevenzione anti-incendi, ma sull’aumento dei costi delle plafoniere con la scelta di modelli chic, ha chiosato così: «È come se ai dipendenti dell’ente, invece di una penna biro, si volesse fornire una Montblanc…».

Sulla posizione del M5S si registra la replica di Barbara Valenzano, direttore del Dipartimento regionale Infrastrutture e Ambiente, che ha specificato che «nessuna variante è stata approvata dalla giunta Emiliano», e ha puntualizzato come la quinta variante abbia «previsto l'applicazione di tutti i sistemi innovativi per la sostenibilità ambientale: recupero e riuso acqua piovana, riduzione consumi energetici e idrici con sensori e termoregolazione sia sugli impianti a fluido sia sugli impianti elettrici, pompe di calore, illuminazione a led, temporizzatori». La Valenzano ha contestato anche il computo finale di 95 milioni di euro come costi finali, e ha concluso rilevando che «stiamo parlando di un’opera che risale a 15 anni fa, i cui costi di realizzazione e dei materiali utilizzati sono sensibilmente aumentati. La variante apportata risponde alla normativa vigente e comporterà risparmi, nel tempo, in termini di gestione energetica e di manutenzione ordinaria». In serata i grillini hanno controreplicato alla Valenzano chiarendo che non è al M5S «che dovrà dare spiegazioni quanto piuttosto, se sarà necessario, alle autorità giudiziarie»