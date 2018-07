La Fibronit non c'è più: demoliti gli ultimi edifici

BARI - Sono terminate oggi a Bari le operazioni di demolizione degli ultimi edifici della Fibronit protetti dai manufatti di confinamento. Nelle prossime settimane - si legge in una nota del Comune - «saranno smontate le tensostrutture e sarà possibile vedere l’intero sito sgombero da tutti gli edifici della fabbrica della morte».

«Da oggi la Fibronit non c'è più - ha commentato il sindaco Antonio Decaro - Tutti i muri che hanno portato per decenni i segni della morte dei nostri concittadini sono stati abbattuti. Da quelle macerie ora toccherà a noi far rinascere la vita e lo faremo nella maniera più bella che conosciamo, piantando i semi di alberi e fiori che trasformeranno quel luogo in un grande parco cittadino».