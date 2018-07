Bari, in arrivo una torre panoramica alta 75 metri

BARI - In queste ore su largo Giannella si stanno posizionando le strutture della nuova attrazione che sarà a Bari per i prossimi mesi estivi. Grazie alla collaborazione tra Confcommercio, rappresentata da Sandro Ambrosi, e il Comune di Bari, dopo l’esperienza della ruota, apprezzata da baresi e turisti, per prossimi mesi ci sarà una nuova attrazione panoramica che permetterà a tanti di godersi le serate estive a 75 metri d’altezza. Lo rende noto il Comune di Bari.

«Nei prossimi giorni seguiremo tutte le procedure per il montaggio e verificheremo le operazioni di funzionamento- spiega l'assessora allo sviluppo economico Carla Palone - Voglio ringraziare la Confcommercio con cui stiamo lavorando costantemente per rendere attrattiva la nostra città e offrire occasioni ai cittadini per scegliere Bari, con la sua vista panoramica e magari trattenersi per qualche ora di shopping. Questa volta si sale a 75 metri di altezza con la possibilità di godere dalla città ancora da più in alto».