Battiti Live, gran finale a Bari il 29 Gazzetta porta 10 di voi nel backstage

BARI - Il gran finale dello show musicale itinerante di Radionorba sarà a Bari, domenica 29 luglio, in piazza Diaz. E proprio per l’ultima tappa di Battiti Live, la Gazzetta del Mezzogiorno ti dà la possibilità di entrare nel backstage per conoscere tutti i protagonisti dello spettacolo musicale.

Come ottenere i pass? Tramite un contest su Instagram aperto da oggi fino alla mezzanotte di domenica 22 luglio, e per partecipare basta seguire queste semplici istruzioni:

1) SEGUIRE il nostro profilo Instagram @lagazzettadelmezzogiorno.it (i profili che non sono nell’elenco dei follower saranno automaticamente esclusi dal contest)

2) pubblicare sul vostro profilo una foto dell'ARTISTA CHE SECONDO VOI SARÀ sul palco della tappa finale di Battiti, accompagnata da una didascalia in cui raccontate PERCHÈ proprio lui/lei dovrebbe esibirsi. Va bene qualsiasi tipologia di foto: un’immagine dei vostri beniamini, una foto del loro cd, una frase del testo di una canzone... lasciate spazio alla fantasia!

3) TAGGARE il profilo Instagram @lagazzettadelmezzogiorno.it nel post (o nella didascalia, o nella foto)

4) UTILIZZARE l’hashtag #GazzettaBattiti

5) SPERARE che l’artista da voi scelto rientri nel cast della tappa di Bari!

Il cast di Bari verrà reso noto LUNEDÌ 23 Luglio. I primi dieci che avranno indovinato uno degli artisti che salirá sul palco di Battiti Live, entreranno nel backstage. Sarà considerata valida solo una foto per ogni profilo Instagram, inviata entro e non oltre la mezzanotte di domenica 22 luglio.

I vincitori verranno contattati tramite messaggio privato su Instagram. Eventuali pass non utilizzati, verranno assegnati ai post più creativi, a insindacabile giudizio della Gazzetta.

Per qualsiasi informazione potete contattarci su Instagram stesso, con un messaggio privato.

In bocca al lupo!