Un automezzo è rimasto bloccato per alcune ore imprigionato nella buca che si è aperta nell'asfalto. Per liberare il camion è dovuto intervenire un trattore: la centralissima via Melo, angolo via Davanzati è rimasta bloccata per diverse ore. Per il momento la enorme voragine è stata transennata in attesa del ripristino. Non è escluso - secondo gli stessi agenti di polizia urbana intervenuti - che l'asfalto abbia ceduto dopo i lavori eseguiti da poco tempo.