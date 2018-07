Policlinico di Bari, la direttrice di Psicoterapia va in pensione e il reparto rischia la chiusura

BARI - L’Ordine degli psicologi della Puglia esprime preoccupazione «dopo aver letto alcuni articoli di stampa in cui si parla del rischio che l’unità di Psicoterapia analitica del Policlinico di Bari possa essere chiusa a breve perché la sua direttrice, Luciana Stocchi, andrà in pensione il prossimo settembre». «Si tratterebbe - evidenzia l’Ordine in una nota - di una grave perdita per il sistema sanitario regionale, in quanto l’intero reparto, unico nel suo genere in Puglia, in vent'anni di attività ha svolto un ruolo fondamentale garantendo cure e sostegno a tutti quei pazienti che vivono un disagio psichico».

«La chiusura del reparto di Psicoterapia del Policlinico - afferma il presidente dell’Ordine degli psicologi della Puglia, Antonio Di Gioia - rappresenterebbe un ulteriore processo regressivo che ignora il diritto alla Salute, limitandone il concetto ad una visione parziale e propriamente organicistica, priva di un reale accertamento dei bisogni dei cittadini pugliesi». «E' indispensabile - rileva - che vengano posti in essere tutti gli interventi da parte della Regione per far sì che un servizio di eccellenza importante per la collettività pugliese continui ad operare e a svolgere la sua preziosa funzione socio-sanitaria».

L’Ordine degli psicologi, inoltre, «manifesta profonda preoccupazione nei confronti delle politiche sanitarie regionali che già evidenziano una riduzione numerica degli psicologi nelle Asl e nelle aziende ospedaliere pugliesi». «Chiediamo - conclude Di Gioia - alla luce della legge 3/2018, che la professione dello psicologo, rivalutata quale professione sanitaria, sia maggiormente inserita nel piano di riordino del fabbisogno del personale, in via di definizione».