A Bari i mercati serali in ogni quartiere

BARI - La scorsa estate è stato un successo. Con lo stesso spirito, ovvero quello di offrire un servizio alla clientela e al tempo stesso sostenere le piccole imprese a conduzione familiare, il Comune rilancia l’apertura serale dei mercati, ma con una novità. Nella settimana compresa fra il 23 e il 27 luglio ad allestire al tramonto i banchi con abbigliamento, calzature, casalinghi e merci varie saranno gli ambulanti che lavorano, a seconda delle giornate, a turno in tutte le piazze della città. Se il test dovesse dare i riscontri sperati, l’iniziativa sarà replicata anche ad agosto, nella settimana che va dal 6 al 10.

Intanto, si riparte. La spesa e lo shopping al riparo dal sole e dalle temperature bollenti si potranno fare giovedì 19 luglio e giovedì 2 agosto in via Salvemini, al quartiere San Pasquale, e lunedì 30 luglio in via di Maratona, vicino alla piscina comunali. L’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone, ha messo intorno a uno stesso tavolo i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Unimpresa e Cna. Dopo una serie di incontri, l’accordo è stato trovato. Una parte dei commercianti ha mostrato scetticismo per l’allargamento della sperimentazione ai mercati dei quartieri periferici, sollecitata invece dalla fazione dei possibilisti e dei più audaci.

Cambiare le abitudini dei consumatori è una scommessa che questa volta sarà allargata all’intero territorio barese. Una rivoluzione che comporta però sforzi organizzativi: sarà compito del Comune quello di garantire la sicurezza e la gestione del traffico in collaborazione con gli agenti della polizia locale, che saranno impegnati nei servizi di viabilità di pomeriggio e non più di mattina.

Un altro aspetto da curare è quello relativo alla pulizia: gli operatori dell’Amiu dovranno riorganizzare i turni per raccogliere i rifiuti in serata, in modo che il giorno seguente le aree sulle quali vengono montati i tendoni tornino fruibili e transitabili.

Commenta l’assessore Palone: «I mercati sono una grande risorsa per Bari e, insieme agli operatori, stiamo facendo di tutto per migliorarne le condizioni e per creare nuove opportunità di incontro con i cittadini. Dopo l’esperienza dello scorso anno, abbiamo capito che i baresi hanno voglia di frequentare i nostri mercati se si creano modalità e tempi più favorevoli rispetto alla vita quotidiana: in tanti, che durante il giorno sono impegnati con il lavoro oppure che sono scoraggiati dall’afa, avranno l’opportunità di fare acquisti vicino casa. Abbiamo deciso di investire nuovamente in questa iniziativa che ha bisogno di coraggio da parte dei mercatali e di collaborazione da parte dei cittadini, che mi auguro continuino a sostenere la promozione del lavoro e dei prodotti locali».

Insieme alle sigle sindacali è stato condiviso un calendario per il mese di agosto, ancora da confermare: il test dal 6 al 10, l’appuntamento di lunedì 13 e lunedì 20 in via di Maratona e quello di giovedì 16 e 23 sul piazzale Lorusso.