Spiaggia per cani a Torre Quetta: c'è il lettino anche per Fido

BARI - Sarà inaugurata alle ore 18.30 la spiaggia attrezzata per cani all’interno del lido pubblico Torre Quetta. Nell’area a nord della spiaggia, infatti, è stata predisposta una zona di circa 400 mq attrezzata per tutti i cittadini che vorranno frequentare il lido insieme ai loro amici a quattro zampe. Nella porzione di spiaggia attrezzata ci sono 20 spazi recintati, ognuno dei quali contiene 2 lettini, 1 ombrellone, 1 lettino per cani e 1 ciotola mentre a pochi metri di distanza sono state predisposte invece le aree di sgambettamento e i servizi per la tolettatura e il dog wash.

“Torre Quetta è davvero una spiaggia per tutti - spiega , l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - così come dovrebbero essere tutti i lidi pubblici. Questa nuova attività completa l’offerta della spiaggia offrendo così a tutti i cittadini la possibilità di frequentarla con una serie di comfort. È importante ora che gli utenti e i gestori si impegnino a mantenere tutte le condizioni di pulizia e rispetto delle regole poste alla base della convivenza per rispondere a tutte le esigenze”.

“Questo è un gran bel traguardo per la nostra città e per tutti quelli che si battono ogni giorno per i diritti degli animali - spiega il consigliere delegato alla tutela degli animali Livio Sisto -. La realizzazione di una spiaggia per i nostri amici a 4 zampe rappresenta un passo di grande civiltà per la città di Bari, pronta a diventare una a tutti gli effetti animal friendly”.