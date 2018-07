Bari, manutenzione per evitare allagamenti: chiude il sottovia di Santa Fara

BARI - Chiude per qualche ora il sottopasso “Santa Fara” di via Generale Nicola Bellomo per entrambi i sensi di marcia. Il motivo è la realizzazione di ulteriori lavori di manutenzione del sistema di fognatura pluviale. Il divieto di transito, anche pedonale, parte dalle ore 22 di oggi, venerdì 13 luglio, fino alle ore 6 di domani, sabato 14 luglio.

I lavori sono stati pianificati per consentire al sistema fognario di intercettare in modo più efficace le acque piovane. Sarà posizionata l’opportuna segnaletica di chiusura al transito veicolare del sottopasso a partire dallo svincolo con la tangenziale di via Bitritto per i veicoli che arrivano a Bari e a partire dall’intersezione di via Generale Nicola Bellomo con via Orfeo Mazzitelli per quelli diretti a Bitritto.