Strage treni, targa in ricordo delle vittime davanti alla stazione Bari

BARI - Una targa in memoria delle 23 vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sulla tratta tra Andria e Corato, è stata scoperta questa mattina sulla fontana nella piazza Aldo Moro di Bari, dinanzi alla stazione centrale. Alla cerimonia hanno partecipato molti familiari delle vittime, il presidente della Regione Puglia e i sindaci di Bari, Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Trani, Gravina, Modugno e messaggi sono arrivati da Milano, Torino, Pioltello e dall’ambasciata inglese.

Nel pomeriggio le iniziative in occasione della commemorazione proseguiranno con la visita del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul luogo della strage e con due cerimonie religiose, una nel piazzale antistante la stazione delle Ferrovie del Bari Nord a Corato e l’altra nella Cattedrale di Andria.

«Con questa targa intendiamo testimoniare il ricordo di queste persone e abbracciare i familiari e i sopravvissuti di quel maledettissimo disastro ferroviario - ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, scoprendo la targa - . Abbiamo voluto la targa in un luogo simbolico, perché questa è la stazione del capoluogo di regione, dove passano ogni giorno migliaia di persone, e sotto l’acqua che è il simbolo della vita».

«Il 12 luglio è una data durissima per noi da ricordare. - ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano - Nei prossimi giorni comincia il processo. In quella sede cercheremo delle risposte alle tante domande dei familiari delle vittime che si chiedono come sia stato possibile che in una tratta regionale si sia verificato uno dei più gravi incidenti della storia italiana e non solo pugliese. Questo evidentemente costituisce per noi un monito alla responsabilità. Tutti - ha continuato il governatore pugliese - devono fare il proprio lavoro ogni giorno con grande attenzione e con grande cautela, pensando prima di tutto alla sicurezza delle persone».

L’udienza preliminare inizierà lunedì prossimo, 16 luglio. La Regione Puglia, il Condacons, i familiari delle vittime e diversi Comuni hanno già annunciato che si costituiranno parte civile. La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio di 18 persone fisiche e della società Ferrotramviaria per i reati, a vario titolo contestati, di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Stando alle indagini coordinate dalla magistratura tranese, il disastro fu causato da un errore umano che, tuttavia, si sarebbe potuto evitare eliminando il sistema del blocco telefonico su quella tratta a binario unico. I lavori per il raddoppio della linea sono appena iniziati, ma questo per i familiari delle vittime non basta.

«Non vogliamo altri morti e altro dolore. Oggi chiederemo al ministro Toninelli di prendere provvedimenti al più presto, di affidare la gestione di quella linea a Ferrovie dello Stato, chiudendo Ferrotramviaria, perché abbiamo diritto a pretendere sicurezza per i lavoratori e per i pendolari e serietà nella gestione» ha detto Daniela Castellano, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime. Durante la cerimonia la mamma di una ragazza deceduta nell’incidente ha avvertito un malore, forse dovuto al caldo e all’emozione, ed è intervenuto il 118.