Palagiustizia Bari, è rissa alla Camera. Il Pd denuncia: «Ombre sulla proprietà» Ministro Bonafede: «approfondiremo»

ROMA - Bagarre nell’Aula della Camera durante l’esame del dl palagiustizia Bari, dove c'è stato uno scontro fisico tra deputati di Fdi e, pare, della Lega. Sono stati visti volare dei ceffoni. Il presidente Roberto Fico ha sospeso la seduta mentre dai banchi del Pd si urlava «Dimissioni, dimissioni!».

Ad accendere la miccia sono stati gli interventi del deputato barese Francesco Paolo Sisto, autore di gran parte degli emendamenti al testo, tendenti ad ottenere la presenza del Ministro Bonafede, assente ingiustificato. Ad aggiungere benzina al fuoco poi, è stato lo stesso Bonafede perché nonostante non fosse presente in aula, continuava a pubblicare dei tweet. Contro il Guardasigilli si è aizzato anche il Pd: Alessia Morani ha riferito di un articolo che gettava ombre sulla proprietà del palazzo in via Oberdan, supportata dal deputato Emanuele Fiano. A quel punto è intervenuto il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, ammonendo i parlamentari che stavano commettendo reati: «ho sentito in quest’Aula delle inesattezze gravi, alcune anche con peso penale di cui ciascuno si assume la responsabilità». Parole che hanno scatenato la reazione dell’opposizione. Emanuele Fiano ha chiesto al presidente Fico di «richiamare formalmente il sottosegretario che ha minacciato i deputati. Lui non è qui a fare il Pm, e non ha il diritto di minacciare».

Nel frattempo, però, è partita una bagarre a destra, tra deputati di Fdi e della Lega. Fico richiama Marco Silvestroni e un altro deputato, e intervengono i commessi a separare la rissa in corso. Volano schiaffi e pugni e alla fine la seduta viene sospesa. «Sospenda l’aula, convochi la capigruppo e faccia in modo che il ministro della Giustizia Bonafede venga in aula a raccontare come stanno veramente le cose. Nella passata legislatura, davanti ad una vicenda così grave, lei con il suo gruppo, avrebbe occupato questa aula. Oggi, da Presidente della Camera e quindi da presidente di tutti i deputati, lei non può far finta di nulla e accettare che un ministro risponda sui social media alla richiesta di chiarezza che arriva dai gruppi parlamentari», così il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto intervenendo in Aula, ha chiesto al Presidente della Camera Roberto Fico la sospensione dell’Aula.

Il provvedimento potrebbe essere licenziato dall’Assemblea di Montecitorio in giornata per poi passare al Senato.

In precedenza il Pd, con Emanuele Fiano, aveva chiesto la sospensione dell’esame sul decreto legge «per i gravi fatti denunciati da un quotidiano che inficiano il procedimento e la discussione di questo testo». "Chiediamo che il ministro Bonafede venga a riferire anche oggi», ha aggiunto. La relatrice e la presidente della commissione Giustizia hanno reso parere contrario sulla richiesta, poi respinta. Dopo il voto tutta l’opposizione ha ripreso il coro «Onestà, Onestà!».

Prima del voto, a chi gli aveva chiesto di convocare una capigruppo nelle more di una informativa del Guardasigilli Alfonso Bonafede, il presidente Roberto Fico ha detto: «penso che tutte le altre questioni verranno affrontate senza alcun dubbio».

In seguito sono arrivate le dichiarazioni del ministro. «La procedura di individuazione dell’immobile destinato a ospitare gli uffici giudiziari baresi è stata eseguita nel pieno del rispetto delle regole, in maniera pubblica e pienamente trasparente. La commissione ha aggiudicato a chi ha ottenuto il miglior punteggio, e sono stati avviati tutti i controlli previsti dalla legge. In seguito a quanto appreso da fonti di stampa, ho chiesto un ulteriore approfondimento». «Ricordo a tutti che il decreto legge in discussione alla Camera non riguarda l’assegnazione dell’immobile ma la sospensione dei termini per permettere lo smantellamento delle tende», ha concluso Bonafede.

Al momento la seduta è sospesa per consentire di riunirsi alle commissioni di merito ed all’Ufficio di presidenza, chiamato ad esprimersi sulla delibera sui vitalizi. La seduta riprenderà alle 16 con votazioni sul dl Palagiustizia Bari.