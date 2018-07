Bari, in piazza Moro un memoriale per le 23 vittime del disastro ferroviario

BARI - Domani, giovedì 12 luglio, alle 11.30, presso la fontana monumentale di piazza Moro che fronteggia la stazione centrale di Bari, il sindaco Antonio Decaro interverrà alla cerimonia per la posa di una lapide in ricordo delle ventitré vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. «Di fronte a un evento tragico che ha segnato profondamente la comunità pugliese e l’intero Paese, - si legge in una nota del Comune - l’amministrazione comunale ha voluto così testimoniare l’affetto della città di Bari per le famiglie delle vittime e l’auspicio affinché tragedie come quella di due anni fa non si ripetano mai più». Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare i familiari delle vittime e i sindaci delle città che hanno perso i propri concittadini nel disastro ferroviario. Iniziative per ricordare quel tragico evento e le vittime sono in programma domani ad Andria e a Corato.