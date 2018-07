Bari, parte lo sciopero della fame degli operai della ex Om

BARI - Un gruppo di lavoratori ex Om Carrelli ha deciso di cominciare uno sciopero della fame in piazza Prefettura, davanti alla sede del comune di Bari. Gli operai, in cassa integrazione da sette anni e senza stipendio da gennaio scorso, hanno montato una tenda piazzando anche gli striscioni di protesta utilizzati nei mesi scorsi durante le decine di manifestazioni. Una frase su tutte campeggia sullo striscione rosso: «Rispetto per le 190 famiglie dell'Om».