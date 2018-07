Palagiustizia di Bari, Bonafede: «Nuova sede in via Oberdan»

ROMA - «Gli uffici giudiziari di Bari avranno una nuova casa. Si tratta dell’immobile di proprietà privata di via Guglielmo Oberdan 40, a Bari, individuato con la procedura avviata con il bando pubblicato il 25 maggio 2018. È stata portata così a termine la procedura per l'individuazione dell’immobile che ospiterà il tribunale e la Procura della Repubblica del capoluogo pugliese». E’ quanto annuncia il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. «L'abbiamo detto e l’abbiamo fatto - ha aggiunto - senza ricorrere ad alcun potere straordinario, né facendo ricorso ad alcun commissario. Ma semplicemente seguendo le procedure ordinarie, per questo ringrazio gli uffici del Ministero per l'impegno profuso».

Nell’immobile individuato saranno trasferiti gli uffici baresi, dopo la dichiarata inagibilità del vecchio palazzo di Giustizia di via Nazariantz. Ciò consentirà di «realizzare rapidamente lo sgombero del fabbricato dichiarato inagibile e, soprattutto, una rapida ripresa delle ordinarie attività giudiziarie, grazie anche all’utilizzo della sede di via Brigata Regina». Lo stato degli immobili acquisiti e «l'estrema celerità delle procedure di adeguamento attivate fanno peraltro presumere che il trasloco presso le nuove sedi possa essere concluso, almeno parzialmente, in tempi estremamente brevi, in modo da assicurare il minor disagio possibile per l’utenza tutta». «Quando sono andato a Bari, per rendermi conto della situazione, avevo detto che ci avrei messo non solo la faccia, ma il mio impegno personale a trovare la soluzione. E oggi la soluzione c'è», conclude il Guardasigilli.