BARI - Sono state due persone in sella a una moto di grossa cilindrata, col volto travisato dai caschi, a sparare contro Filippo Cantalice, il 23enne già noto alle forze dell’ordine, ferito al polpaccio destro da un colpo di pistola, questa mattina a Bari vecchia, in piazza Chiurlia.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che indagano sulla vicenda, non è escluso che all’origine dell’agguato possano esserci questioni personali.