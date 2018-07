Fiom, operaio Vestas Blades licenziato: proclamato sciopero

BARI - «In seguito al licenziamento illegittimo di un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro nella Vestas Blades a Taranto», il segretario della Fiom Cgil di Taranto, Giuseppe Romano, annuncia che il sindacato ha proclamato «uno sciopero, a partire da martedì 10 luglio, delle prime quattro ore di lavoro per ogni turno».

«L'atteggiamento aziendale - si legge nella nota - come più volte segnalato dalla Fiom Cgil, cerca di scaricare le proprie responsabilità in termini di sicurezza verso i lavoratori, non affrontando di fatto le tante problematiche che andrebbero risolte attraverso un proficuo dialogo con le organizzazioni sindacali, e non con provvedimenti punitivi fino ad arrivare al licenziamento di un lavoratore».

Ritenendo «illegittimo il licenziamento - evidenzia il sindacato - lo abbiamo impugnato e abbiamo proclamato iniziative di mobilitazioni con sciopero, affinché l’azienda ritiri il licenziamento e apra ad una nuova fase di ascolto che rimetta seriamente al centro il lavoratore e la sicurezza».

La decisione di scioperare è stata assunta, conclude la Fiom, "tenuto conto della volontà e delle preoccupazioni dei lavoratori emerse durante le assemblee rispetto ai provvedimenti disciplinari utilizzati dall’azienda per intimorire gli stessi operatori».