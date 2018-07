Papa Francesco a Bari: il flusso dei fedeli sin dall’alba

BARI - È cominciato prima dell’alba il flusso degli oltre 70mila fedeli che dalle prime ore del mattino si sono diretti verso Bari vecchia, per la prima tappa della visita di Papa Francesco. Alle tre del mattino c’era già diversa gente in attesa del pontefice, che ha riunito a Bari i patriarchi delle chiese cattoliche del Medio Oriente per un momento di riflessione e preghiera. I pellegrini hanno affollato Largo Giannella, sul Lungomare della città, dove è stata recitata la preghiera anche in arabo, siriaco e armeno; il piazzale antistante la Basilica di San Nicola, dove il Santo Padre e i patriarchi leggeranno un messaggio conclusivo; ma anche tutto il percorso che il Papa e i patriarchi hanno seguito per spostarsi dalla Basilica al luogo della preghiera, a bordo di un pulmino scoperto. La folla, con i loro cappellini bianchi come segno distintivo, si è mossa già dalle prime luci dell'alba da ogni angolo della regione. Tra loro anche il gruppo di rinnovamento dello Spirito di Cupertino e Nardò.