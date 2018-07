Scandalo sanità e assunzioni:così il dg Asl «concordò» il voto

MATERA - Il commissario straordinario della Asl di Bari, Vito Montanaro, avrebbe «raccomandato» un suo candidato nel concorso da direttore amministrativo della Asm di Matera. Luigi Fruscio, barlettano, già dirigente a tempo determinato presso la Asl, è arrivato terzo, ma tanto bastava per assumerlo a tempo indeterminato a Bari facendo scorrere la graduatoria lucana: gli investigatori sono convinti che Fruscio sia stato aiutato, attraverso la consegna delle tracce, ottenute proprio da Montanaro. Per questo entrambi sono finiti agli arresti domiciliari.

In base alle intercettazioni, infatti, Fruscio era «quello di Vito»: così lo definisce Maria Benedetto, direttore amministrativo della Asm Matera e presidente della commissione di concorso, che viene registrata mentre in ufficio passa le tracce al vincitore del concorso. Nel pomeriggio de 1° giugno 2017 gli investigatori annotano l’incontro a Matera tra Montanaro, Benedetto e il direttore generale Quinto in cui - nella ricostruzione accusatoria - sarebbe stato truccato il concorso. «Allora ventotto», dice Montanaro alla Benedetto riferendosi - secondo la Finanza - al voto atteso per Fruscio nella prova pratica. «Eh si, riceverà quelle indicazioni», gli risponde la donna. «Eh ce la manderai tutta», è la replica di Montanaro che - sempre secondo gli investigatori - si sarebbe riferito alla traccia. La risposta della Benedetto è una risata: «Una risatina che dal suo interlocutore viene intesa come un sì - scrive il gip - a tal punto che, andando via, [Montanaro] le dice “Maria sei grande''».

Nella prova pratica Fruscio otterrà 27 (su 30) contro i 29 punti degli altri due candidati che sarebbero stati «predestinati». Il concorso si chiude con il colloquio, l’8 giugno 2017, ed anche quel giorno - annota la Finanza - Montanaro va a trovare Quinto a Matera: Fruscio prenderà 19/20, gli altri due 20/20. La graduatoria definitiva viene approvata l’11 luglio con l’assunzione di D’Alessandro. Il 18 l’Asm di Potenza provvede allo scorrimento e assume la seconda, Alessandra D’Anzieri. Intanto, il 17 l’Asl di Bari aveva chiesto alla Asm di Matera di stipulare una convenzione per l’utilizzo della graduatoria: il 21 procede ad assumere Fruscio.

Secondo il gip Nettis, Fruscio sarebbe molto vicino al governatore Michele Emiliano. Ma nell’entourage del presidente pugliese la circostanza viene smentita, e viene ricordato come Montanaro sia stato nominato in Asl Bari ai tempi di Vendola. «Negli ultimi due anni - ricordano dallo staff di Emiliano - con Pittella c’è stata una profonda rottura sul piano politico, ad esempio su acqua, agricoltura o sulla protesta contro le trivelle». Montanaro, attualmente commissario straordinario in attesa delle nuove nomine nelle Asl, verrà sostituito «immediatamente». [m.s.]