Gambizzato dal suocero a Locorotondo, non è in pericolo vita

LOCOROTONDO (BARI) - Un uomo di 33 anni, a Locorotondo (Bari), è stato ferito alle gambe da tre colpi di pistola calibro 22 sparati dal suocero, un 56enne incensurato, che è stato fermato dai carabinieri. I militari hanno accertato che l’arma usata era detenuta illegalmente.

A quanto si apprende, l’uomo ferito è ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non si conoscono i motivi del gesto del 56enne. Sull'accaduto indagano i carabinieri.