Bari, incinta ripuliva negozi:presa grazie ad «allerta social»

E' stata catturata grazie a un wanted sul web, una sorta di allerta social: al posto della foto sui palio ella luce e sui muri, una immagini sulle bacheche di Facebook: una 34enne di San Pio è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di furto in almeno cinque negozi di Poggiofranco. La donna è stata identificata grazie a un allerta social messo in atto da alcuni commercianti che erano stai vittime dalla ladra. In base a quanto accertato, approfittando del suo stato di gravidanza, la 34enne prendeva di mira i negozi gestiti da donne per avere maggiore attenzione. Una volta all'interno chiedeva di andare in bagno e qui agiva ne retrobottega ripulendo del denaro le borse dei dipendenti. In alcuni casi avrebbe approfittato della presenza dei clienti per prelevare il senato direttamente dalla cassa. secondo l'accusa avrebbe messo a segno almeno 5 colpi tra settembre 2017 e gennaio 2018.

Le indagini sono state sollecitate dal pm Simona Filoni che, pur in assenza di denunce, ha preso atto di una serie di segnalazioni giunte dai commercianti. I carabinieri, delegati dal magistrato, hanno ascoltati vittime e testimoni scoprendo anche che le vittime avevano diramato un vero e proprio allerta social pubblicando sulle bacheche dei social network una foto della donna presa da un cellulare con un messaggio: “questa signora entra nei negozi e con una scusa vi allontana e vi ruba ciò che può. Incinta accento salentino. Ti abbiamo ripresa … fate girare!”. Confrontando la foto con quella di altre persone resisi responsabili in passato di simili reati, i militari sono risaliti alla 34enne di San Paio nei cui confronti è stata emessa una ordinanza di arresti domiciliari. La donna è stata collocata in una comunità.