di Antonella Fanizzi

Su largo Giannella gli operai sono al lavoro per montare il palco del grande abbraccio che i fedeli in arrivo sabato da tutta la regione rivolgeranno a papa Francesco. La gigantografia di Bergoglio sulla facciata del Comune è il benvenuto che la città rivolge al santo padre. Intanto il lungomare si veste a festa con i drappi che riportano il messaggio «Su di te sia pace». Fra quattro giorni nella basilica di San Nicola il pontefice incontrerà i capi delle chiese cristiane del Medio Oriente: dal tempio dedicato al vescovo di Myra si leverà la preghiera per le popolazioni sterminate dalle bombe e dalla guerra.

Il palco che si affaccia sul mare sarà la scenografia della visita pastorale del papa. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza è già stato istituito il divieto di transito sulla carreggiata del piazzale: non si potrà circolare fino alle 24 dell’8 luglio.

La macchina organizzativa è in movimento. La polizia locale ha disposto una serie di divieti che scattano dalle 5 di venerdì e vanno avanti fino alle 18 di sabato.

divieti di fermata e di transito Dalle 5 di venerdì fino alle 18 di sabato è istituto il divieto di fermata su corso De Tullio, nel tratto compreso tra via Ruggiero il Normanno (lato chiesa di S. Chiara) e il piazzale Colombo, piazzale Colombo, lungomare Imperatore Augusto, in gran parte della città vecchia, su via Venezia, molo Sant’Antonio, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele fra piazzale IV Novembre e via Roberto da Bari, via Melo tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele, via Petrone, piazza Chiurlia, largo San Sabino, via Carducci, corso Cavour compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate, lungomare Di Crollalanza, molo S. Nicola, piazza Eroi del Mare, largo Adua, via Cognetti, via Imbriani, via Zara, via Volpe, corso Sonnino tra via Petroni e via Goffredo di Crollalanza, via Dalmazia, lungomare Nazario Sauro.

Sulle medesime strade non si potrà circolare dalle 14 di venerdì alle 18 di sabato.

piazza moro La piazza della stazione sarà uno dei luoghi di accoglienza dei pellegrini. Sono previste linee e corse speciali che la Basilica di San Nicola ha pubblicato sul suo sito internet, insieme agli orari e alle indicazioni per i partecipanti. Le quattro compagnie di trasporti su strada ferrata, e cioé Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie Sud-Est e Ferrovie Appulo-Lucane, hanno predisposto le tabelle che possono essere consultate online. Le partenze vanno dalle 4.30 del mattino in poi e il rientro dalle 13 fino al primo pomeriggio.

Sabato fino alle 18 non si potrà parcheggiare sugli stalli presenti davanti all’ingresso della stazione, su corso Italia, lato destro, tra via Suppa e il civico 26, sul lato destro di piazza Garibaldi.

Non si potrà circolare fino alle 18 in piazza Moro sulla corsia riservata ai taxi e su via Caldarola, esclusivamente per le complanari esterne alla carreggiata centrale nel tratto compreso tra via Martiri di Marzabotto e via Loiacono, per consentire la sosta dei pullman.

i parcheggi per i residenti Tutti i residenti che possiedono il contrassegno Ztl e Zsr D, venerdì e sabato potranno parcheggiare gratuitamente su tutte le aree contrassegnate dalle strisce blu.

i disabili I veicoli con a bordo le persone diversamente abili potranno effettuare la fermata temporanea per consentire la salita e la discesa su corso Sonnino, nel tratto compreso tra via Giandomenico Petroni e via Goffredo di Crollalanza.

i maxischermi Per consentire a tutti i fedeli di partecipare all’incontro di preghiera sui lungomare Di Crollalanza e Nazario Sauro, dal molo san Nicola fino al palazzo dell’ex Provincia saranno posizionate 11 maxischermi. Il 12esimo sarà installato sul piazzale della basilica.