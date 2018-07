Piscina, musica e sport in riva al mare

di Antonella Fanizzi

A mezzogiorno la coda per l’accesso all’area di sosta interna è di 15-20 minuti. Fino a sera nei due parcheggi di pertinenza della spiaggia vengono staccati oltre mille tagliandi. Famiglie sotto gli ombrelloni oppure accampate sul prato con le teglie portate da casa, giovani coppie distese sui lettini sotto i gazebo prendisole, il cui noleggio costa 10 euro a persona, signore accomodate ai tavolini degli otto bar e punti ristorazione: ieri è stata la prima domenica da tutto esaurito a Torre Quetta, sotto il segno della nuova gestione affidata all’associazione temporanea di imprese formata da Il veliero e Esperia nuoto, che si è aggiudicata l’appalto per quattro anni del lido pubblico cittadino.

Tutto è quasi pronto per l’inaugurazione, che è fissata per mercoledì. Sul palco che sarà allestito davanti alla torretta saliranno i Tribemolle, un gruppo vocale-comico che propone brani inediti e canzoni nazionali e internazionali di ogni genere, famosi per aver partecipato con «Almeno quanto me» alla trasmissione tv Italia’s Got Talent: il loro primo singolo è diventato un tormentone. A far divertire il pubblico e a condurre la serata, che prenderà il via alle 20, sarà l’attore comico Carlo Maretti. Davanti al palcoscenico saranno sistemate le sedie, perché l’obiettivo dei nuovi gestori è quello di organizzare ogni sera un evento dedicato a tutti, grandi e bambini. Dalle 23 in poi spazio ai dj, a cura delle attività di ristorazione.

E sempre mercoledì debutta la piscina, la grande attrazione di Torre Quetta, una struttura prefabbricata di 12 metri per sei, il cui accesso gratuito avverrà per prenotazione. La vasca di acqua dolce è la novità più importante in grado di calamitare l’attenzione dei piccoli e dei ragazzi. Per disciplinare gli accessi saranno raccolte le richieste: si entra per ordine di arrivo e sarà possibile restare in acqua dai 15 ai 30 minuti a seconda dell’affluenza e della lista d’attesa. La piscina sarà circondata dal prato inglese che sarà sistemato oggi insieme alle palme messe a dimora nei vasconi presenti sulla passeggiata, davanti alle pedane di legno che sono state appoggiate sui ciottoli dove i bagnanti hanno già steso i teli mare.

Questo pomeriggio l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone sarà presente al test per l’accesso in mare delle persone diversamente abili che potranno usufruire della sedia Sea track Tobea. A provare il sistema saranno Gianni Romito, presidente dell’associazione HBari2003 e Volare più in alto, e Marco Livrea, consigliere delegato del sindaco per la tutela del diritto all'accessibilità urbana. Commenta l’assessore Palone: «La spiaggia di Torre Quetta sta prendendo forma attraverso l’offerta di una serie di servizi aggiuntivi a cura dei nuovi gestori. Questo lido pubblico si candida a diventare un luogo di incontro da mattina a sera, fra mare, sport e iniziative per il tempo libero. A giorni anche l’area destinata allo sgambettamento dei cani e lo spazio per la toelettatura degli animali saranno pronti per coloro che vorranno portare i loro amici a quattro zampe in spiaggia».

Infine per scoraggiare buontemponi, malintenzionati e vandali la spiaggia è sorvegliata dalle telecamere collegate con la centrale operativa di carabinieri e polizia.