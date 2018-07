E' ormai nel vivo la macchina organizzativa per la visita del Papa a Bari sabato 7 luglio. La Polizia locale ha pubblicato l'ordinanza con cui vengono fissati i limiti alla circolazione.

Occhio, dunque, ai divieti di sosta e transito che scatteranno all'alba di venerdì 6 luglio.

DIVIETO DI SOSTA sulle seguenti strade e piazze:

corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra via Ruggiero il Normanno (lato Chiesa di S. Chiara) e il piazzale C. Colombo;

piazzale C. Colombo;

strada Discesa Porto Nuovo;

lung.re Imp. Augusto;

piazza San Nicola;

largo Urbano II;

corte del Catapano;

via Venezia;

via Genovese;

molo Sant’Antonio;

piazzale IV Novembre;

corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Roberto da Bari;

via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via B. Petrone;

piazza Chiurlia;

via Roberto il Guiscardo;

strada palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra piazza Chiurlia e vico Prefettura;

strada San Bartolomeo;

corte Colagualano;

strada Sagges;

largo S. Sabino;

strada Ronchi;

via Jacopo Calò Carducci;

strada Incuria, tratto compreso tra via Jacopo Calò Carducci e strada Lamberti;

corte Lamberti;

c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni (per il senso di marcia in direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

nel tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti (per il senso di marcia in direzione verso il piazzale IV Novembre);

area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante (di fronte Hotel Oriente);

lung.re Di Crollalanza;

molo S. Nicola;

piazza Eroi del Mare;

via Fiorese;

via Quarnaro;

largo G. Bruno;

via XXIV Maggio;

via De Nicolò, tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Cognetti;

largo Adua;

via Cognetti, tratto compreso tra via De Nicolò e via Abbrescia;

via Abbrescia, tratto compreso tra via Cognetti e via Imbriani;

via Imbriani, tratto compreso tra via Abbrescia e piazza Diaz;

piazza A. Diaz;

via Goffredo di Crollalanza;

via Zara;

via Volpe;

via De Vincentiis;

via Giandomenico Petroni;

corso Sonnino, tratto compreso tra via Giand. Petroni e via Goffredo di Crollalanza;

via Dalmazia;

lung.re N. Sauro, compresa la piazzetta racchiusa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Egnatia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

piazzale mons. Mincuzzi, per 30 stalli di sosta, in prossimità della via Ruggiero il Normanno (area nelle vicinanze del ristorante ”Il Pescatore”), escluso i veicoli muniti apposito “Pass Curia”;

Dalle ore 18 di venerdì 6 luglio alle ore 18.00 del giorno 7 luglio 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, al fine di creare aree di sosta riservate ai pullman, è istituito il“DIVIETO DI FERMATA” sul corso Vittorio Veneto:

- lato mare, tratto compreso tra corso sen. A. De Tullio e via Brigata Regina;

- lato terra, tratto compreso tra uscita parcheggio “Park & Ride” e largo Fraccacreta;

- tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste, ambo i lati;

divieti di TRANSITO giornate del 6 e 7 luglio

DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 14.00 del giorno 6 luglio 2018 alle ore 18.00 del giorno 7 luglio 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra via Ruggiero il Normanno (lato Chiesa di S. Chiara) e il piazzale C. Colombo;

piazzale C. Colombo;

strada Discesa Porto Nuovo;

lung.re Imp. Augusto;

piazza San Nicola;

largo Urbano II;

corte del Catapano;

via Venezia;

via Genovese;

molo Sant’Antonio;

piazzale IV Novembre;

corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Cairoli;

via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via B. Petrone;

piazza Chiurlia;

via Roberto il Guiscardo;

strada palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra piazza Chiurlia e vico Prefettura;

strada San Bartolomeo;

corte Colagualano;

strada Sagges;

largo S. Sabino;

strada Ronchi;

via Jacopo Calò Carducci;

strada Incuria, tratto compreso tra via Jacopo Calò Carducci e strada Lamberti;

corte Lamberti;

corso Cavour, carreggiata con direzione di marcia verso il piazzale IV Novembre, tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre;

lung.re Di Crollalanza;

molo S. Nicola;

piazza Eroi del Mare;

via Fiorese;

via Quarnaro;

largo G. Bruno;

via A. Sordi;

via XXIV Maggio;

G. Bozzi, tratto compreso tra via Cognetti e via XXIV Maggio;

via De Nicolò, tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Cognetti;

largo Adua;

via Cognetti, tratto compreso tra via De Nicolò e via Abbrescia;

via Abbrescia, tratto compreso tra via Cognetti e via Imbriani;

via Imbriani, tratto compreso tra via Abbrescia e piazza Diaz;

piazza A. Diaz;

via Goffredo di Crollalanza;

via Zara;

via Volpe;

via De Vincentiis;

via Giandomenico Petroni;

via Dalmazia, tratto compreso tra via Giandomenico Petroni e via Egnatia;

lung.re N. Sauro, compresa la piazzetta racchiusa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Egnatia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IL 7 LUGLIO su:

piazza A. Moro, esclusivamente per tutti gli stalli di sosta antistanti l’ingresso della stazione ferroviaria RFI.;

corso Italia, lato destro, tratto compreso tra via Suppa ed il civ. 26;

piazza Garibaldi, tutto il perimetro, esclusivamente per il lato destro;

piazza A. Moro, esclusivamente per la corsia riservata ai Taxi, in affaccio all’ingresso della stazione ferroviaria RFI.;

via Caldarola, esclusivamente per le complanari esterne alla carreggiata centrale nel tratto compreso tra via Martiri di Marzabotto e via Loiacono, per consentire la sosta dei pullman

IL QUADRILATERO OFF LIMITS PER GLI AUTOCARRI

Il giorno 7 luglio 2018, dalle ore 00.01 alle ore 18.00, E’ VIETATO IL TRANSITO ai veicoli con portata superiore a 3,5 t all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via Brigata e Divisione Bari – via Cifarelli - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre - lung.re Imp. Augusto - corso sen. De Tullio - corso Vittorio Veneto.

