Bari, il Comune mette i freni al Piano casa: stop nei rioni Madonnella, Murat e Libertà

Dopo le aree produttive anche i rioni Libertà, Madonnella e Murat sono esclusi dal Piano casa. E' stata approvata ieri dal Consiglio comunale la delibera che definisce nuovi limiti all’applicazione della legge regionale 14/2009 (il cosiddetto Piano casa) con riferimento a porzioni di territorio di particolare rilevanza storico - architettonica. Il Piano casa disciplina, come noto, l’esecuzione di interventi edilizi - ampliamento, demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso - anche in deroga alla pianificazione urbanistica comunale, fissando modalità, premialità in termini di incremento volumetrico e limiti specifici di applicazione con riferimento all’edificato esistente.

Nel territorio comunale di Bari le istanze presentate si sono decuplicate negli ultimi tre anni mettendo in gioco circa 800.000 mc di volumi per nuove residenze. Allo stesso tempo la Regione ha devoluto ai Comuni la possibilità di escludere l’applicazione di questa norma derogatoria nelle parti del territorio comunale dove è ritenuta non opportuna “in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica”. Per questa ragione è importante che i Comuni svolgano un ruolo attivo nell’individuazione delle esclusioni nel proprio territorio.

A marzo l'amministrazione aveva escluso dalla possibilità di intervento le aree produttive. Ora, accogliendo l'emendamento del consigliere Marco Bronzini, saranno tutelati quegli immobili che rivestono un particolare rilievo storico-architettonico e che si trovano nei quartieri Madonnella, Murat e Libertà già identificati a seguito di una puntuale ricognizione effettuata a partire dal 2010 dagli Uffici della ripartizione Urbanistica.