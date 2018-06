«Comuni rifiuti free», vince Bitritto: la differenziata all'80%

Tra i 505 Comuni italiani premiati da Legambiente con il titolo di "Comuni Rifiuti Free 2018" solo uno è pugliese e due sono della Basilicata. In Puglia lo scettro va a Bitritto (dove il servizio è svolto dalla Si.Eco spa) che grazie al porta a porta, ha conquistato l'ambito premio. La cittadina della provincia barese ha raggiunto e superato l'80% di raccolta differenziata in meno di due anni dall'avvio del nuovo sistema di raccolta, riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica con poco più di 60kg/anno di secco residuo procapite, ben al di sotto dei 75kg previsti dai Comuni Rifiuti Free. Azienda e amministrazione stanno vagliando come difendere tale risultato con nuove iniziative.

In Basilicata, invece, il riconoscimento è andato al Comune di Sarconi (Potenza) dove la percentuale di differenziata ha raggiunto l'87,7% con una quota di secco procapite pari a solo 24,1 Kg rispetto al parametro dei 75 chili. Idem per Tursi (Matera) dove la percentuale di differenziata ha toccato quota 74,2% con una quota procapite di secco destinato in discarica mpari a 66,3 chili.