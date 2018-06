Il «premio Urbanistica» al Comune di Giovinazzo

BARI - Il Comune di Giovinazzo ha vinto il Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista scientifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l'evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato dall’Inu e da Urbit. Nel corso della manifestazione dello scorso anno alla Triennale di Milano i visitatori hanno scelto, tramite referendum, nove progetti tra quelli esposti nella gallery del sito di urbanpromo.

Il Comune di Giovinazzo ha prevalso nella categoria «Rigenerazione ambientale, economica e sociale» con il progetto di rigenerazione urbana incentrato sull'intervento di restauro e riqualificazione della Villa Comunale e sulla valorizzazione del complesso dell’ex Monastero degli Agostiniani destinato a «Casa delle Culture». La premiazione dei progetti vincitori, tra cui quello del Comune di Giovinazzo, si terrà nell’ambito della quindicesima edizione di Urbanpromo, «Progetti per il Paese», in programma alla Triennale di Milano dal 20 al 23 novembre prossimi.