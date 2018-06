Bombe inesplose, un pericolo sulle spiagge pugliesi

BARI - «Le bombe inabissate durante la seconda Guerra mondiale sono ancora oggi fonte di pericolo», e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) e il suo dipartimento Ordigni bellici inesplosi, «lanciano l’allarme in vista dell’estate. In una nota, l’Associazione evidenzia che «nel 2017 i nuclei Sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina militare, hanno rimosso circa 22mila residuati bellici tra mare, laghi e fiumi. E nella prima metà di quest’anno sono già oltre diecimila».

«I ritrovamenti - aggiungono - non sono comunque mancati», tra cui quello di «un ordigno bellico inesploso a poche decine di metri dalla riva, il 17 giugno a Cerveteri (Roma)».

«Inoltre - prosegue l’Anvcg - la scorsa estate alcuni ragazzi, in vacanza a Torre Colimena (Taranto), hanno identificato una bomba d’aereo a meno di 20 metri dalla riva e soli due metri di profondità».

Quanto al comportamento che un sub deve adottare se pensa di avere individuato un residuato bellico, l’Anvcg spiega che «la cosa più importante è non cedere alla tentazione di toccarlo o smuoverlo: la prima cosa da fare - conclude l’associazione - è segnalare agli altri sub di allontanarsi, e se possibile collegare un galleggiante da segnalazione ad un masso non troppo vicino al presunto ordigno. Quindi segnare il punto Gps e avvisare la Capitaneria di Porto».