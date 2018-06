Un piccolo aereo in volo sopra la zona di Arezzo, che aveva perso i contatti radio con i centri di controllo a terra, è stato intercettato da due caccia Eurofighter dell’Aereonautica Militare.

Lo «scramble» ha coinvolto un Cessna portoghese partito da Ginevra e diretto a Brindisi: i due aerei del 36esimo stormo sono decollati dall’aeroporto di Gioia del Colle, in provincia di Bari, alle 10 per identificare controllare il velivolo. Dopo pochi minuti, i due caccia hanno stabilito il contatto visivo il Cessna e hanno accertato che non vi erano condizioni di emergenza o pericolo. Il velivolo è stato identificato e poi scortato dagli Eurofighter fino a quando non ha ripristinato i contatti con gli Enti del controllo del traffico aereo.

L’ordine di intercettazioni è arrivato dal Caoc (Combined Air Operation Center) di Torrejon, l’ente Nato responsabile per la sorveglianza dei cieli nell’area, e l’intervento dei velivoli è stato controllato dalla sala operativa del 22° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare di Licola.