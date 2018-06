Altri 44 cinghiali catturati alla periferia di Bari

BARI - Sono complessivamente 44 i cinghiali, tra maschi adulti e femmine con cuccioli, catturati finora al rione san Paolo di Bari. Secondo le ultime stime, dovrebbero essere ancora in circolazione 4 cinghiali maschi, 2 femmine e una decina di cuccioli, anche se si tratta di numeri suscettibili di variazioni in quanto dalla lama potrebbero giungere altri animali. Lo rende noto il Comune di Bari.

Anche nei prossimi giorni si proseguirà con gli interventi organizzati dalla Regione Puglia e coordinati dal dipartimento di Biologia dell’Università, che registrano una media di cattura di un cinghiale al giorno in modo assolutamente incruento, attraverso l’installazione di esche nei siti di cattura. Tutti gli animali catturati sono stati trasferiti in una riserva recintata che rispetta il loro habitat naturale.