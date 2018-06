Emiliano: una sentenza corretta

BARI - «La sentenza della Corte europea sulla confisca dei terreni è corretta». Lo ha sostenuto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando oggi a Bari con i giornalisti che gli chiedevano un commento sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sulla vicenda dei terreni di Punta Perotti.

«È una questione tutta giuridica che riguarda - ha aggiunto - i terreni della lottizzazione abusiva. L’avevo sempre detto che i terreni andavano restituiti». Emiliano ha poi sottolineato che, a differenza della confisca, «la demolizione degli edifici era ed è legittima, come da sentenza del 2012. L’abbattimento era obbligatorio e chiunque non avesse demolito sarebbe stato condannato. Quello che non si può fare invece - ha concludo Emiliano, che quand’era sindaco di Bari dispose l’abbattimento dell’ecomostro - è espropriare qualcuno del diritto di proprietà senza una condanna».