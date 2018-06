Lungomare di Bari, nuovo look in attesa di Francesco

BARI - Rifacimento di strisce blu, recinzioni, riunioni tecniche e sopralluoghi: sono giorni frenetici a Bari in vista dell’arrivo di Papa Francesco il prossimo sette luglio. Il Pontefice parteciperà, insieme con i Patriarchi e i Capi delle Chiese del Medio Oriente all’incontro di riflessione e preghiera per invocare la pace nelle zone colpite dalla guerra.

Lavori di rifacimento In vista di un evento così importante a livello internazionale la macchina organizzativa è già al lavoro per ridare un nuovo look alle strade e in particolare alle zone interessate dalla presenza del Pontefice, dei Patriarchi e dei Capi delle Chiese del Medio Oriente. Occhi puntati su largo Cristoforo Colombo dove atterrerà l’elicottero sul quale viaggerà Papa Francesco; e Largo Giannella, area nella quale si svolgerà la preghiera ecumenica. Ieri mattina, operai al lavoro per sistemare le strisce blu sul manto stradale. Inoltre sono state allestite le recinzioni in ferro che delimitano l’area interessata all’atterraggio del velivolo. Lavori sono in corso anche nella zona di Largo Giannella dove sono state sistemate le transenne che delimiteranno l’area interessata all’evento.

Nel centro cittadino, invece, si procede con la manutenzione ordinaria delle strade e delle aree verdi dove sono in corso operazioni di scarificatura e asfalto su largo Corridoni a Bari vecchia.

Riunioni tecniche e organizzative Ieri mattina nuova riunione in Prefettura per definire alcuni aspetti organizzativi e logistici sull’accoglienza dei fedeli. In particolare è stata affrontata la questione relativa al trasporto ferroviario che sarà utilizzato dai fedeli che arriveranno dai comuni limitrofi. L’obiettivo è promuovere un piano della mobilità sovra comunale che incentivi l’uso del treno in alternativa all’auto. Su questo aspetto sta lavorando l’assessore regionale ai trasporti Gianni Giannini che sta coordinando le linee in confessionale regionale (Fse, Fal, Ferrotramviaria). In occasione dell’evento giungeranno a Bari circa quaranta treni di Trenitalia. Per ognuna di queste linee sono previsti rafforzamenti in alcuni orari. Infine, questa mattina è prevista un’altra riunione in programma a Palazzo di Città dedicata all’accoglienza dei fedeli alla stazione.

Bari e Roma I dettagli dell’incontro del Pontefice con i Capi delle Chiese e delle Comunità del Medio Oriente saranno resi noti a Bari nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà martedì alle 11 nella sala priorale della Basilica di San Nicola. Interverranno l’arcivescovo Metropolita della Diocesi di Bari Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, il priore, rettore della basilica pontificia padre Giovanni Distante, il presidente della Regione a Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro.

Nella stessa giornata, e alla stessa ora, nella sala stampa della Santa Sede, in via della Conciliazione, si svolgerà in contemporanea la stessa conferenza stampa di presentazione con gli interventi del Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il Cardinale Leonardo Sandri e il Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch.

Distribuzione dei pass Per i fedeli l’accesso alle aree degli eventi sarà regolamentato da pass che da sabato scorso si stanno distribuendo negli uffici della Curia Arcivescovile, in corso Alcide De Gasperi. È possibile ritirarli, anche senza aver effettuato la prenotazione, ogni giorno feriale dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 18 alle 20. Per il clero, i religiosi e gli ammalati saranno messi a disposizione pass specifici.