«Finanza di progetto, agevolazioni e turismo» il 5 luglio

BARI - «Finanza di progetto, agevolazioni e turismo» è il tema dell'incontro che si terrà a Bari giovedì 5 luglio alle ore 17.30 nella sede formativa dell'Odcec di Bari, in via Marzano 40. Organizzato dall'Ordine dei commercialisti e degli Esperti contabili di Bari, riunirà intorno ad un tavolo tutti i principali professionisti interessati a un settore economicamente strategico per il territorio. «Negli ultimi decenni l’impatto economico associato al processo di valorizzazione dei beni culturali e turistici – afferma Elbano de Nuccio, presidente dell'Odcec di Bari e coordinatore degli ordini pugliesi - ha assunto maggiore importanza e viene ormai considerato tra gli obiettivi espliciti delle politiche di razionalizzazione e sviluppo del territorio. In questo quadro, i progetti di sviluppo richiedono, pena il loro fallimento, azioni integrate, come dimostrano alcune esperienze di valorizzazione delle risorse culturali e turistiche fortemente connesse con il territorio. Esiste però in generale una reale difficoltà nella promozione e nell’attuazione dei processi integrati dovuta alla complessità delle azioni e alla mancanza di sperimentazione ed ideazione di nuovi modelli di intervento. L’Ordine dei Commercialisti baresi si è fatto promotore di una iniziativa che raccoglie intorno allo stesso tavolo tutti i professionisti e le organizzazioni di settore al fine di iniziare un percorso collaborativo nel quale i commercialisti rappresentano un tassello strategico per il successo di qualsiasi iniziativa imprenditoriale. È prioritario, in questo contesto, che la Regione si coordini con i commercialisti pugliesi per portare avanti strategie mirate e sinergiche».