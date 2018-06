Rapina di gruppo a una 85enne: preso uno della banda a Ostuni

OSTUNI - Scatta ad Ostuni il primo arresto per una rapina dello scorso aprile a una 85enne a Bitetto: i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i militari di Ostuni hanno rintracciato e fermato Gabriele Salice Mele, 19enne, barese ma residente nella città bianca. Si tratta di uno dei membri della banda che, a bordo di un'auto, ha scippato lo scorso 8 aprile un'anziana signora. Il giovane è accusato di rapina in concorso e lesioni personali.

Aggredita alle spalle, la donna fu trascinata per terra riportando un trauma cranico nonchè numerosi ematomi e contusioni multiple”. A incastrare il 19enne, alla guida della vettura, alcuni testimoni oculari che hanno permesso ai carabinieri di risalire al modello dell'auto su cui viaggiava la banda, una Fiat Punto acquistata pochi giorni prima della rapina, proprio da Mele. Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di stabilire che nell'auto, oltre al 19enne, c'erano altre tre persone, tra cui delle ragazze. Il giovane ora si trova nel carcere di Brindisi, mentre proseguono le indagini per individuare gli altri complici.